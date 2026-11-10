Booker-Literaturpreis geht an 81-jährigen M. John Harrison

In dem dystopischen Roman, der am 22. April 2027 im Kanon Verlag unter dem Titel "Das Ende von allem" in der deutschen Übersetzung von Georg Deggerich erscheinen wird, geht es um eine nicht allzu ferne Zukunft, in der außerirdische Wesen namens "iGhetti" Großbritannien angegriffen haben. Die Protagonisten sind der Strandgutsammler Phillip Tennent und seine Tante Marnie, die in einem Ort an der Küste der Grafschaft Kent leben und sich durch allerlei Gefahren und Schwierigkeiten navigieren müssen. "Diese düstere, aber brillante Geschichte über rätselhafte außerirdische Wesen und den schleichenden gesellschaftlichen Zerfall offenbart die erschreckende Verunsicherung unserer heutigen Zeit", schrieb "The Guardian" über das Buch.

Der 1945 in Rugby in Mittelengland geborene und heute in Shropshire lebende Autor und Literaturkritiker veröffentlichte bereits mehr als zehn Romane. Bekannt wurde er u. a. durch in der letzten Stadt namens Viriconium spielende Romane und Erzählungen. Zu seinen Werken gehören unter anderem die auf Deutsch erschienenen Science-Fiction-Romane "Die Centauri-Maschine" und die Trilogie "Licht". Auch sein Roman "Climbers" werde im Kanon Verlag auf Deutsch erscheinen, kündigte der Verleger Daniel Kampa an.

Stiftungsgeschäftsführerin Gaby Wood würdigte Harrison bei der Verleihung am Montagabend in Old Billingsgate in London als "genuin originellen Denker", der sich der Einordnung in ein Genre widersetze und Ideen ernst nehme. Das Buch habe sich sowohl wegen seines außergewöhnlich professionellen Schreibstils als auch seiner enormen Ambition empfohlen, sagte Juryvorsitzende Mary Beard. "Es ist ein Buch, das einen völlig auf den Kopf stellt, einem ein verschmitztes Lächeln entlockt und - angesichts seiner Thematik überraschenderweise - einen Anflug von Optimismus zurücklässt", so Beard. "Dies ist die Politik unserer Gegenwart, betrachtet durch die Linse der Zukunft." Zu Harrisons bisherigen Auszeichnungen zählen der Boardman-Tasker-Preis, der Arthur-C.-Clarke-Preis und der Goldsmiths-Preis.

Der Booker-Preis gilt als prestigeträchtigster Literaturpreis in Großbritannien und ist mit 50.000 Pfund (knapp 60.000 Euro) dotiert. Der Preis wird seit 1969 vergeben und war bis 2013 Autoren aus dem Commonwealth und Irland vorbehalten, deren Romane in Großbritannien veröffentlicht wurden. Seit 2014 sind auch Autoren aus anderen englischsprachigen Ländern zugelassen. Zu früheren Preisträgern gehören Salman Rushdie, Kazuo Ishiguro und Hilary Mantel. Margaret Atwood war die bisher älteste Preisträgerin, als sie den Preis im Jahr 2019 für ihren Roman "The Testaments" erhielt.