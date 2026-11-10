Billy Joel gibt nach Hirn-Operation wieder ein Konzert

Es sei die erste offiziell angekündigte Veranstaltung seit seiner Diagnose im Mai 2025, nach der er alle bevorstehenden Konzerte abgesagt habe, hieß es in US-Medien. Joel habe allerdings bereits im Jänner 2026 bei einem Konzert einer Billy-Joel-Coverband in Wellington (Florida) einen Überraschungsauftritt absolviert. Tickets für die Veranstaltung im Dezember seien nur für Studierende der FAU erhältlich, hieß es in Joels Instagram-Post.

Der "Piano Man" leidet an einem sogenannten Normaldruckhydrozephalus (NPH), auch Altershirndruck genannt, wie auf seinem offiziellen Instagram-Profil mitgeteilt wurde. NPH ist eine Erkrankung, bei der sich Nervenwasser in den Hirnkammern ansammelt und dadurch der Druck im Gehirn steigen kann.

Im September 2026 gab Joel bekannt, dass er sich einer Hirnoperation unterzogen habe. Der Eingriff habe seinen Zustand verbessert, sagte er dem Radiosender "SiriusXM". "Mein Gedächtnis wurde besser, meine Balance wurde ein bisschen besser, meine Funktionsfähigkeit wurde besser", sagte Joel und beruhigte seine Fans: "Ich bin okay. Ich will, dass Leute wissen: Macht euch keine Sorgen um mich. Ich gehe nirgendwohin. Ich bin immer noch hier."