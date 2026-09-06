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Prinz William vertritt König Charles bei Begräbnis

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Prinz William reist zum Begräbnis nach Norwegen
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Großbritanniens Prinz William wird seinen Vater, König Charles III., bei der Beerdigung des verstorbenen norwegischen Königs Harald V. vertreten. Der Thronfolger werde an der Stelle seins Vaters bei der Beisetzung am Mittwoch in Oslo anwesend sein, teilte der Buckingham-Palast am Samstag mit. William hatte bereits im vergangenen Jahr für den König an der Bestattung von Papst Franziskus teilgenommen.

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Gemäß dem Protokoll nehmen britische Monarchen nicht an Beerdigungen anderer Staatsoberhäupter teil. Stattdessen senden sie in der Regel ein Mitglied der königlichen Familie, das sie vertritt.

Der 77-jährige König Charles III. ist wegen einer Krebserkrankung in Behandlung, hat aber weiterhin einen vollen Terminkalender. In der vergangenen Woche hatte er in einer Erklärung den Verlust seines "lieben Cousins" König Harald beklagt. Charles und Harald stammten beide von König Edward VII. von Großbritannien ab und waren Cousins zweiten Grades.

Harald V. war Ende August im Alter von 89 Jahren gestorben. Sein 53-jähriger Sohn trat als König Haakon VIII. automatisch seine Nachfolge an. Haralds Beisetzung ist für den 9. September geplant.

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