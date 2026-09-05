Vor Wahl in Sachsen-Anhalt: Tausende bei Demokratiefest

In den Umfragen führt die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD deutlich. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Demokratiefestivals zogen vom Hauptbahnhof zum Domplatz. Im Aufruf zur Teilnahme hieß es: "Als Initiativen, Vereine, Verbände und Einzelpersonen zeigen wir Haltung und stehen ein für ein respektvolles Miteinander in unserem Land. Präsentiert eure Initiativen und begegnet Engagierten aus der vielfältigen Zivilgesellschaft."

Am späten Nachmittag zogen die Veranstalter eine positive Bilanz. Die hohe Beteiligung zeige, dass viele Menschen bereit seien, sich aktiv für demokratische Werte und gegen Ausgrenzung einzusetzen.

Die Veranstaltung sollte bis zum Abend dauern. Den Veranstaltern zufolge traten unter anderem Kerstin Ott, Sebastian Krumbiegel oder Juli auf. Unter den Rednern waren die Schriftstellerin Carolin Emcke, die Klimaaktivistin Luisa Neubauer und die Holocaust-Überlebende Henriette Kretz sowie Vertreter des AWO-Bundesverbandes, des DGB, der Evangelischen Kirche und des Flüchtlingsrates Magdeburg.

Insgesamt waren in Magdeburg am Samstag laut Polizei acht Versammlungen angemeldet, darunter eine "Demokratie Lichterkette" oder eine "DemokRADtour". Zudem fanden die Abschlusskundgebungen mehrerer Parteien mit Bundespolitikern statt. Die Polizei war im Großeinsatz, sie zählte dem Sprecher zufolge bis zum späten Nachmittag insgesamt 10.000 Menschen bei den acht Versammlungen.

Am Sonntag wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Die jüngste Umfrage für das ZDF, die am Donnerstagabend veröffentlicht wurde, sieht die AfD bei 41 Prozent und die CDU bei 23 Prozent. Die Linke wird bei elfeinhalb Prozent gesehen und die SPD bei achteinhalb Prozent. Auch die Grünen könnten mit sechs Prozent wieder in den Magdeburger Landtag einziehen.

Das BSW und die FDP lagen in der Umfrage unter der Fünf-Prozent-Hürde. Aktuell regiert in Sachsen-Anhalt eine Koalition aus CDU, SPD und FDP.