Mehr als 60 Tote bei neuen Kämpfen im Jemen

Aus Kreisen des jemenitischen Militärs hieß es, 26 Soldaten der Regierungstruppen seien getötet worden. Aus Houthi-Kreisen verlautete, dass 31 Kämpfer der Miliz getötet wurden. Bereits am Freitag wurde bekannt, dass bei schweren Gefechten seit Donnerstag mehr als 120 Personen gestorben seien. Innerhalb von drei Tagen summiert sich die Zahl damit auf über 180 Tote.

Seit einer von der UNO vermittelten Waffenruhe im Jahr 2022 waren die Kämpfe weitgehend zum Erliegen gekommen. Im Juli zerbrach diese Waffenruhe jedoch, seither gab es zahlreiche Angriffe.

Die Houthis kontrollieren weite Teile des Jemen, darunter die Hauptstadt Sanaa sowie Gebiete an der Grenze zu den saudi-arabischen Provinzen am Roten Meer. Die von Teheran unterstützte Miliz hatte Ende Juli eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien angekündigt und griff seither nach eigenen Angaben saudi-arabische Öltanker im Roten Meer sowie Ölanlagen in dem Königreich an. Die Miliz zog den Jemen damit in den Iran-Krieg hinein.

Eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition hatte seit 2015 die international anerkannte jemenitische Regierung im Kampf gegen die Houthis unterstützt.