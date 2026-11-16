Prinz William und Prinzessin Kate besuchen Indien

Zum Auftakt des Aufenthalts in Mumbai beteiligte sich das Thronfolgerpaar an einem Straßencricket-Spiel, wie indische Sender berichteten. Mit dem Auftritt im Geschäftsviertel Ballard Estate sollte nach Angaben des Kensington-Palastes unter anderem die große Cricket-Leidenschaft in beiden Ländern gefeiert werden. Cricket ist im bevölkerungsreichsten Land der Erde die mit Abstand beliebteste Sportart.

In Mumbai will das Paar am Dienstagabend auch die Verleihung des von William ins Leben gerufenen Earthshot-Umweltpreises besuchen. Geplant ist am Mittwoch auch ein Treffen der beiden mit Premierminister Narendra Modi in Neu-Delhi, wie die Zeitung "The Hindu" und andere indische Medien berichteten.

Anfang 2024 hatte die Prinzessin eine Krebsdiagnose erhalten und sich anschließend einer Chemotherapie unterzogen. Inzwischen ist die Behandlung abgeschlossen. Um welche Art von Krebs es sich handelte, ist nicht bekannt.

Ihr erster Auslandstrip nach der abgeschlossenen Therapie hatte Kate im Mai für zwei Tage nach Italien geführt. Damals hatte William gesagt, seine Frau werde sich nur langsam an offizielle Auslandsreisen herantasten, da diese sehr anstrengend seien. Deshalb müsse man darauf achten, "dass es ihr gut geht und sie sich ausruhen kann".