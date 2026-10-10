Prinz Harry bei Besuch von Rugby-Spiel ausgebuht

Nach sechsjähriger Abwesenheit war Harry Ende August mit seiner Frau, der früheren US-Schauspielerin Meghan Markle, und den beiden Kindern Archie und Lilibet überraschend aus den USA nach Großbritannien zurückgekehrt. Das Paar hatte sich Anfang 2020 im Zuge eines Zerwürfnisses mit der königlichen Familie von seinen royalen Pflichten zurückgezogen.

Mit seinem an Krebs erkrankten Vater König Charles III. hat sich Prinz Harry offenbar ausgesöhnt. Berichten zufolge besteht das Zerwürfnis mit seinem älteren Bruder, Thronfolger Prinz William, und dessen Frau Kate aber weiterhin.