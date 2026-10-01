ABO

Sänger des ersten "Benjamin Blümchen"-Titelliedes gestorben

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Lied für "Benjamin Blümchen": Sänger Michael Thilo tot
©kpa, APA, dpa
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Ein sprechender Elefant braucht natürlich auch ein eigenes Lied. Michael Thilo lieh dem Titelsong der Hörspielreihe "Benjamin Blümchen" über Jahre seine Stimme. Wie nun bekannt wurde, ist der Sänger im Alter von 81 Jahren gestorben. Thilo sei bereits im März im oberfränkischen Guttenberg gestorben, bestätigte sein Sohn am Donnerstag. Zur Todesursache machte er keine Angaben. Der als Michael-Tilo Amft geborene Komponist stammte aus Dresden.

von

News auf Google bevorzugen

Als Schlagersänger hatte er unter anderem mit dem Song "Barbara" Erfolg. Generationen von Kindern dürften seine Stimme jedoch vor allem aus den Abenteuern des grauen Elefanten mit der roten Mütze kennen. Von 1977 bis 1987 war Thilos Version des Titellieds in den ersten 57 Folgen der Hörspielreihe zu hören. Er sang das Stück und begleitete sich auf der Gitarre. Das Lied begann mit den Worten "Auf 'ner schönen grünen Wiese".

Sein Sohn sagte dem "Münchner Merkur": "Ich stoße nach wie vor noch auf Musik von ihm, die ich noch nicht kannte und an der ich sehe, wie vielfältig er damals war." Bis 2009 soll Thilo dem Bericht zufolge noch auf der Bühne gestanden sein.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Macklemore ist "überwältigt"
News
Macklemores "Free Palestine Tour" ist ausverkauft
News
Konzerte von US-Rapper Kanye West in Russland abgesagt
Helen Mirren freute sich sichtbar über ihren Preis
Schlagzeilen
Helen Mirren in Hamburg mit Douglas-Sirk-Preis ausgezeichnet
++ ARCHIVBILD ++ Danger Dan sorgte mit Song-Text für Diskussionen
News
Danger Dan legt politisch nach und erzählt auch Persönliches
Sylvester Stallone schildert seinen frühen, sehr holprigen Werdegang
News
Sylvester Stallone packt in Autobiografie "The Steps" aus
Stevie Wonder beschenkt seine Fans mit vier Songs
News
Unveröffentlichte Stevie-Wonder-Lieder publiziert
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER