Ostergottesdienst der Royals auf Schloss Windsor

Nach Angaben der Nachrichtenagentur PA versammelten sich mehr als 100 Menschen vor dem Schloss. König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) kamen mit dem Auto an und wurden mit Rufen wie "God save the King" begrüßt. Nach dem Gottesdienst wurde der Königin ein Blumenstrauß überreicht.

Der Gottesdienst folgte für die königliche Familie auf kritische Wochen. Charles' Bruder Andrew Mountbatten-Windsor war im Zuge des Skandals um US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zwischenzeitlich festgenommen worden. Der 66-Jährige wurde aus der Familie verbannt. Seine Töchter, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36), nahmen ebenfalls nicht am Gottesdienst teil - allerdings mit Zustimmung des Königs. Es wird davon ausgegangen, dass sie auch künftig an Familienfeiern teilnehmen werden.