ABO

Ostergottesdienst der Royals auf Schloss Windsor

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Erstmals seit Krebsdiagnose 2024 nahm Prinzessin Kate wieder teil
©Afp, ALBERTO PEZZALI, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Der König in Blau, die Königin in Rot und die Prinzessin in Cremeweiß: In farbenfroher Kleidung haben die britischen Royals am traditionellen Ostergottesdienst auf Schloss Windsor teilgenommen. Prinzessin Kate nahm erstmals seit ihrer Krebsdiagnose im Jahr 2024 wieder an den Feierlichkeiten teil. Die 44-Jährige kam gemeinsam mit ihrem Ehemann, Thronfolger Prinz William (43), und ihren Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7).

von

Nach Angaben der Nachrichtenagentur PA versammelten sich mehr als 100 Menschen vor dem Schloss. König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) kamen mit dem Auto an und wurden mit Rufen wie "God save the King" begrüßt. Nach dem Gottesdienst wurde der Königin ein Blumenstrauß überreicht.

Der Gottesdienst folgte für die königliche Familie auf kritische Wochen. Charles' Bruder Andrew Mountbatten-Windsor war im Zuge des Skandals um US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zwischenzeitlich festgenommen worden. Der 66-Jährige wurde aus der Familie verbannt. Seine Töchter, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36), nahmen ebenfalls nicht am Gottesdienst teil - allerdings mit Zustimmung des Königs. Es wird davon ausgegangen, dass sie auch künftig an Familienfeiern teilnehmen werden.

Britain's Princess Charlotte of Wales (L), Britain's Prince Louis of Wales (2L) and Britain's Catherine, Princess of Wales (R) leave St George's Chapel, in Windsor, west of London, after attending the Easter Matins Service, on April 5, 2026. (Photo by Alberto Pezzali / POOL / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Papst Leo XIV. zelebriert die Messe am Ostersonntag
Politik
Papst erteilte Segen "Urbi et Orbi" - Aufruf zu Weltfrieden
Politik
Russische Ölpipeline bei Drohnenangriff beschädigt
Politik
Israels Armee: Chemiewerk für Raketenbau im Iran attackiert
Im Iran vermisster US-Soldat laut Trump in Sicherheit
Politik
Trump: Im Iran vermisster US-Soldat gerettet
Demo nach Beleidigungen gegen Bürgermeister Bally Bagayoko
Politik
Frankreich: Tausende demonstrieren gegen Rassismus
US-F15-Kampfjets im Einsatz
Politik
Wettlauf Iran-USA bei Suche nach US-Kampfjet-Crewmitglied
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER