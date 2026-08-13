Oscar-Preisträger Matthew McConaughey traf Papst Leo

Er habe sich gesorgt, dass es "irgendwie arrogant" wirken könnte, wenn er eine Rede aus dem Ärmel schüttle, sagte der Schauspieler. McConaughey und seine Frau Camila Alves McConaughey hatten den Papst Anfang August bei der wöchentlichen Generalaudienz im Petersdom getroffen. "Es liegt eine gewisse Ehrfurcht darin, und es ist eine Ehre, dies zu tun", sagte der Schauspieler nun. Der Papst und er seien in ihrem Gespräch dann "ohnehin vom Skript abgewichen", berichtet er. "Aber ich konnte mit ihm über ein paar nette Dinge sprechen."

Auf die Frage des Moderators, ob McConaughey es geschafft habe, den Papst zum Lachen zu bringen, antwortete der Hollywoodstar: "Er hat mich zum Lachen gebracht." Ein "großartiger Sinn für Humor" sei etwas, was alle "heiligsten und spirituellsten Menschen", denen er je begegnet sei, gemein hätten.