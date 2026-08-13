Travis Kelce schwärmt von seiner Hochzeit mit Taylor Swift

Foto- oder Filmaufnahmen von der Hochzeit wurden bisher nicht verbreitet. "JUST&T MARRIED!" hatten anlässlich der Hochzeit Anzeigetafeln am Madison Square Garden verkündet, Swifts Sprecherin bestätigte die Eheschließung zudem offiziell.

Insgesamt kamen laut US-Medien rund tausend Gäste zu der großen Party in New York. Gesichtet wurden vor dem Madison Square Garden unter anderem die Hollywood-Stars Selena Gomez, Hugh Grant, Ethan Hawke, Bradley Cooper und Dakota Johnson, die Popstars Ed Sheeran, Benson Boone und Camila Cabello sowie die Models Gigi Hadid und Karlie Kloss.