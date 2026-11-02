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Olivia Colman putzte nach Schauspielschule

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Die Schauspielerin schätzte ihre lehrreiche Zeit als Putzkraft
©Afp, Daniel LEAL, APA
Olivia Colman hat viele Absagen als Schauspielerin kassiert, bevor ihre Karriere gestartet ist. "Im ersten Jahr nach der Schauspielschule hatte ich 100 Vorsprechen und habe keine einzige Rolle bekommen", erzählte die Oscar-Preisträgerin ("The Favourite") im Podcast "Conan O'Brien Needs a Friend" mit dem Komiker und Moderator Conan O'Brien. In dieser Zeit habe sie viel Zeitarbeit gemacht und geputzt.

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"Ich bin sehr dankbar für diese Jahre, weil sie mir beigebracht haben, Arbeit zu schätzen", sagte die 52-Jährige. "Ich habe den Putz-Job wirklich geliebt. Wenn er nur besser bezahlt würde ..."

Colman sei es wichtig gewesen, einen guten Job zu machen. Die Kunden hätten sich sicher sein können, dass sie sich anständig benommen habe. "Ich habe niemals in irgendwelche Schubladen geschaut", sagte sie. Ihren Durchbruch als Schauspielerin hatte Colman im Jahr 2003 als 29-Jährige mit der britischen Sitcom "Peep Show".

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