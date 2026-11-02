Nico Santos steckte mit Tänzern in Hotelaufzug fest

Eigentlich hätten sie im laufenden Betrieb drehen wollen. Weil aber dadurch immer wieder andere Hotelgäste eingestiegen seien, habe man den Fahrstuhl zeitweise für den Dreh gestoppt, erzählte der Sänger weiter. Nach etwa drei Minuten seien sie mit dem Tanz fertig gewesen. Sie hätten schon geschwitzt und langsam gemerkt, wie die Scheiben beschlagen.

Das Problem sei dann gewesen, dass die Tür nicht aufgegangen sei, sagte Santos, der bürgerlich Nico Wellenbrink heißt. Durch einen "Minispalt" habe er seinem Manager vor der Aufzugtür zugerufen, sie endlich zu öffnen. "Das hat dann immer noch fünf Minuten gedauert". Er habe dann gemerkt, dass er etwas Angst vor engen Räumen habe. Im Gespräch mit Schöneberger sagte er dazu: "Das ist glaube ich so die einzige Angst, die ich dann bekommen habe".

Santos hat vergangene Woche sein neues Album "POV" veröffentlicht. Auf dem Doppelalbum mit 18 Songs zeigt er sich verletzlich und optimistisch zugleich. Mit der Platte geht er aktuell auch auf Tour.