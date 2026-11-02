ABO

Warum Waterhouse und Pattinson noch nicht heiraten

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
"Es wäre entweder alles oder nichts"
©Afp, APA, TIZIANA FABI
Robert Pattinson und Suki Waterhouse sind seit rund drei Jahren verlobt - aber heiraten vorerst nicht. Die Hochzeitspläne des Paars liegen zumindest noch bis Ende des Jahres auf Eis, berichtete das "Style Magazine" von "The Sunday Times". "Es wäre entweder alles oder nichts", sagte Waterhouse im Interview. "Wenn wir es machen, dann werden wir eine riesige Party haben."

von

News auf Google bevorzugen

Im kommenden Jahr wollen die beiden entscheiden, wo sie sich als Familie niederlassen. Waterhouse, die derzeit als Sängerin auf Tour ist, und Pattinson, der in den vergangenen Jahren zahlreiche erfolgreiche Filme wie "The Drama" oder "Die Odyssee" gedreht hat, haben eine zweijährige Tochter.

Seit ihr Kind auf der Welt sei, habe sich das Leben des britischen Paars an keinem festen Ort abgespielt. "Wir haben in Mietwohnungen gelebt und sind alle paar Monate umgezogen und waren einfach nicht zu Hause." Unter anderem wohnten sie in London, New York, Los Angeles und New Orleans - dort, "wo auch immer wir als Familie zusammenbleiben konnten".

Sie habe jetzt zweieinhalb Jahre Mutterschaft hinter sich und sei sich sicher, "dass wir gute Eltern sind, die ein leicht unnormales Leben händeln", sagte die 34-Jährige. "Aber ich fühle mich gut damit, wie wir es machen, und wir sind beide sehr verbunden mit ihr."

Generell sei es schwierig, eine Beziehung zu führen, "wenn beide diese Berufe ausüben, nicht an einem Ort wohnen und viel reisen", so Waterhouse. Aber: "Es sind fast zehn Jahre und das ist eine wunderschöne Sache. Ich kann nicht glauben, dass ich das in meinem Leben habe, und ich kann nicht glauben, dass ich so glücklich bin." Pattinson (40) und Waterhouse lernten sich 2018 auf einer Party kennen.

British actor Robert Pattinson and British singer Suki Waterhouse attend the red carpet event of "Primetime" presented in competition at the 83rd International Venice Film Festival, at Venice Lido on September 5, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Wie dramatisch: Nico Santos blieb im Aufzug stecken
News
Nico Santos steckte mit Tänzern in Hotelaufzug fest
So sah eine Schlafzelle für die Teilnehmer aus
Technik
Freiwillige beenden nach einem Jahr extremes NASA-Experiment
Der größte Teil des Handels ist laut Studie legal
Technik
Handel mit wilden Arten viel umfangreicher als gedacht
Reihe von Schlüsselthemen zogen Verhandlungen in die Länge
Technik
UNO-Artenschutzkonferenz mit zentralen Naturschutzbeschlüssen
Spaghetti al Pomodoro: Aber ohne Smartphone, grazie!
Reisen & Freizeit
Projekt für handyfreies Essen in Gaststätten Sardiniens
Gruseliges Halloween-Kostüm des Supermodels
Schlagzeilen
Heidi Klum als gigantische, abgerissene Hand
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER