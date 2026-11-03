Neue Komödie: Schwarzenegger spielt den Weihnachtsmann

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Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (79) hat sich für einen neuen Film für Amazon Prime Video in den Weihnachtsmann verwandelt. In einem Trailer zum Film "Geklaute Weihnachten" ist der "Terminator"-Star mit weißem Vollbart, rotem Mantel und Weihnachtsmannmütze zu sehen und fliegt im Rentierschlitten über Manhattan.

von APA