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Neue Komödie: Schwarzenegger spielt den Weihnachtsmann

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Hier noch in Zivil: Arnold Schwarzenegger
©Afp, APA, JOE KLAMAR
Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (79) hat sich für einen neuen Film für Amazon Prime Video in den Weihnachtsmann verwandelt. In einem Trailer zum Film "Geklaute Weihnachten" ist der "Terminator"-Star mit weißem Vollbart, rotem Mantel und Weihnachtsmannmütze zu sehen und fliegt im Rentierschlitten über Manhattan.

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In der Weihnachtskomödie bittet der Weihnachtsmann einen Dieb (Alan Ritchson) zur Hilfe, weil ihm sein Geschenke-Sack von einem rebellischen Elfen (Awkwafina) gestohlen wurde. Der Film soll ab dem 2. Dezember bei Prime Video zu sehen sein.

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