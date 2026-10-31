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Deep-Purple-Sänger Ian Gillian im Krankenhaus

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Ian Gillian musste ins Krankenhaus
©APA, HANS KLAUS TECHT
Die britische Rockband Deep Purple hat wegen eines Krankenhausaufenthalts des Sängers Ian Gillan zwei Deutschland-Konzerte an diesem Wochenende abgesagt. Betroffen sind die für Samstagabend in Leipzig und Sonntagabend in Hamburg geplanten Auftritte, wie die Band in einem Statement auf Instagram mitteilte. Grund sei ein medizinischer Notfall des 81 Jahre alten Musikers. Nähere Angaben zu seinem Gesundheitszustand machte die Band nicht.

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Deep Purple und ihr Team bemühten sich um Ersatztermine für die beiden Konzerte, hieß es weiter. Bereits gekaufte Eintrittskarten sollen ihre Gültigkeit behalten. Ob auch die für den 3. November in Dortmund und den 4. November in Berlin geplanten Auftritte abgesagt werden könnten, blieb zunächst unklar.

Deep Purple gehört zu den bekanntesten britischen Hardrockbands. Zu ihren größten Hits zählen "Smoke on the Water" und "Child In Time". Unter dem Instagram-Beitrag äußerten zahlreiche Fans ihre Sorge um Gillan und wünschten dem Sänger gute Besserung.

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