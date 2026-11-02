Deep Purple verschieben gesamte Europa-Tour

In einem persönlichen Statement bedankte sich Gillan für die zahlreichen Genesungswünsche. Er habe gehofft, die Tour noch beenden zu können. Dies wäre jedoch mit "sehr ernsten Risiken" verbunden gewesen. Deshalb sei die Entscheidung zur Unterbrechung gemeinsam mit seinem Ärzteteam und dem Management gefallen. Zugleich entschuldigte sich der Sänger bei den Fans für die Unannehmlichkeiten.

Das Statement veröffentlichte die Band erneut auf Instagram. Darunter äußerten zahlreiche Fans ihre Anteilnahme und wünschten Gillan eine schnelle Genesung.

Deep Purple, eine der bekanntesten britischen Hardrockbands, arbeitet nach eigenen Angaben bereits an Nachholterminen. Wann diese stattfinden, ist jedoch noch offen. Bereits gekaufte Tickets sollen für die Ersatzkonzerte ihre Gültigkeit behalten.