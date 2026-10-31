ABO

Gottschalk wird "Wetten, dass...?"-Neuauflage nicht sehen

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
++ ARCHIVBILD ++ Entertainer und seine Frau haben für den Kaulitz-Abend andere Pläne
©APA, dpa, Felix Hörhager
TV-Moderator Thomas Gottschalk und seine Frau Karina werden bei der Neuauflage der ZDF-Unterhaltungsshow "Wetten, dass...?" mit Bill und Tom Kaulitz nicht vor dem Fernseher sitzen. "Nein, wir schauen es nicht. Wir sind nicht zu Hause, sondern mit Freunden unterwegs", sagte Karina Gottschalk der Münchner "Abendzeitung". Die Kaulitz-Brüder wollen die Live-Show vorerst einmalig am 5. Dezember um 20.15 Uhr moderieren.

von

News auf Google bevorzugen

Dabei hatte Gottschalk viele Jahre durch die Kultsendung geführt und wurde damit zu einem der bekanntesten deutschen Showmaster. Viele weltberühmte Stars waren bei ihm zu Gast und verfolgten - mehr oder weniger gespannt - die Wetten. Ob die Kaulitz-Brüder am 5. Dezember an die großen Erfolge seiner Ära anknüpfen können? Dazu wollte sich der 76-Jährige nicht äußern. "Das Schicksal von 'Wetten, dass..?' liegt in den Händen des Publikums", sagte er der "Abendzeitung".

Das Ehepaar hatte ohnehin ganz andere Sorgen - vor allem die schwere Krebserkrankung, die Gottschalk vor rund einem Jahr bekanntgegeben hatte. Nun sind beide dankbar. "Wir haben großes Glück gehabt", zitiert die "Abendzeitung" Ehefrau Karina. Ihr Mann gelte mittlerweile als krebsfrei. "Wir sind so glücklich! Niemand muss sich im Moment Sorgen machen. Wir leben jeden Tag in der Intensität, als wäre es der Letzte."

Auch die äußeren Umstände seien nun endlich so, dass sie ihr Leben in vollen Zügen genießen können. Ihr Haus in Gräfelfing sei inzwischen umgebaut und renoviert, sagte Karina Gottschalk dem Blatt. "Mittlerweile ist alles auch fertig eingerichtet. Am Dienstag werden noch ein paar Eiben ausgetauscht, dann ist alles picobello."

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Die Gruppe ist somit nur noch zu viert
News
Benedikt Schulz verlässt die Elevator Boys
++ ARCHIVBILD ++ Rapper überrascht mit neuem Track
News
Haftbefehl veröffentlichte Song trotz angekündigter Auszeit
Halle Berry und ihr Sohn müssen in gemeinsame Therapie
Schlagzeilen
Halle Berrys Sohn darf nicht bei ihr übernachten
Kim de l'Horizon feierte mit seiner Literatur schon Erfolge
News
Brand verursacht: Autor Kim de l'Horizon verurteilt
Bono gibt mit seiner Band U2 ein paar Konzerte in Europa
News
U2 gehen 2027 auf Europa-Tour
++ ARCHIVBILD ++ Shida Bazyar sicherte sich eine weitere Auszeichnung
News
Shida Bazyar mit Bayerischem Buchpreis geehrt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER