ABO

Meghans Halbbruder im Visier der philippinischen Ermittler

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Ermittlungen im Fall um Familie der Herzogin weiten sich aus
©AFP, APA, FABRICE COFFRINI, Fabrice COFFRINI
Die Ermittlungen im Fall um den Vater von Herzogin Meghan weiten sich aus: Nach Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen Thomas Markle (82) ist auch dessen Sohn ins Visier der philippinischen Ermittler geraten. Thomas Markle Jr., Halbbruder von Meghan, könnte den Behörden zufolge in die mutmaßlichen Straftaten verwickelt sein, sagte Innenminister Juanito Victor Remulla in Manila und verwies auf Zeugenaussagen. Er werde bisher aber nicht als Verdächtiger geführt.

von

News auf Google bevorzugen

Vielmehr gelte er vorerst lediglich als "Person von Interesse" in den Ermittlungen. Im Oktober war bekannt geworden, dass Meghans Vater in seinem früheren Haus in der Provinz Cebu auf den Philippinen eine große Menge Material mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern zurückgelassen haben soll. Das hatten verschiedene Medien unter Berufung auf den Sohn (60) berichtet. Markle Sr., der mittlerweile wieder in den USA lebt, wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete sie als "kranke Lügen".

Bei den Ermittlungen seien bisher etwa 7.500 Fotos sowie ein Video mit Aufnahmen von mutmaßlich missbrauchten minderjährigen Buben und Mädchen sichergestellt worden, sagte der Minister. Die abgebildeten Kinder stammten demnach aus Asien, Lateinamerika und Europa. Remulla bezeichnete das Material als "besonders verstörend".

Markle Jr. hat den Behörden insgesamt vier Kisten mit Beweismaterial übergeben, darunter Computer, Mobiltelefone, Festplatten und alte Videokassetten, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Die Polizei in Cebu erhielt demnach in der vergangenen Woche einen richterlichen Beschluss, um die Datenträger und Unterlagen zu untersuchen. Genaue Details, weshalb er nun selbst ins Visier der Ermittler geraten ist, wurden nicht mitgeteilt.

Meghan (45) hatte sich nach Bekanntwerden der Berichte "zutiefst bestürzt" gezeigt. Sie sei bereits 2018 von britischen Sicherheitsbehörden über "beunruhigende und verstörende Vorwürfe" gegen ihren Vater informiert worden, hatte die Frau von Prinz Harry Ende Oktober mitgeteilt. Sie fügte hinzu: "Ich hoffe, dass nun verständlich wird, dass - trotz der Verzerrungen durch einige Medienberichte im Laufe der Jahre - jede Distanz zu meinem Vater und meine Entscheidung, ihm den Kontakt zu unseren Kindern zu verweigern, nur einem Grund diente: Sie zu schützen."

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der Mars ist im Inneren geologisch gesehen keineswegs tot
Technik
Schlummert tief im Mars-Inneren vulkanische Aktivität?
Meghans Vater: Polizei findet Bilder von Kindesmissbrauch
Politik
Meghans Vater: Polizei findet Bilder von Kindesmissbrauch
++ ARCHIVBILD ++ Verwendet wird Anis häufig in Lebkuchen
Gesundheit
Ganz oder gemahlen? So kommt Anis gut zur Geltung
Auf den Festspeichern müssen 212 Gigabyte Speicherplatz verfügbar sein
Technik
"GTA VI": Voraus-Download startet am 10. November
++ ARCHIVBILD ++ Ängste sollte man nicht verdrängen
Gesundheit
Wenn Fliegen Angst macht - was hilft
Am Flughafen: Bis wann die Koffer aufgegeben sein müssen
Reisen & Freizeit
Am Flughafen: Bis wann die Koffer aufgegeben sein müssen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER