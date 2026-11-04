"GTA VI": Voraus-Download startet am 10. November

Hier die wichtigsten Informationen zusammengefasst:

Wer das Spiel nicht über die Onlineshops vorbestellt hat, findet laut Rockstar ab dem 12. November auch im stationären Handel sogenannte Code-in-a-Box-Versionen von "GTA VI". Also Hüllen mit ausgedrucktem Downloadcode.

PC-Spieler müssen sich weiter gedulden. Ein offizieller Verkaufstermin wurde von Publisher Rockstar bisher nicht genannt. Es kursieren lediglich Gerüchte, dass es bis Jahresmitte 2027 eine PC-Version geben soll. Erfahrungsgemäß dauert es mindestens einige Monate bis nach dem Launch der Konsolenversion. Bei "GTA V" vergingen allerdings 19 Monate bis zum Erscheinen der PC-Version.

Für Fans von Box-Versionen, die sich nicht in den Markt der teils ziemlich teuren Sonder- und Sammlereditionen stürzen wollen, gibt es gute Nachrichten. Ab dem 19. November stehen auf der Rockstar-Website druckfertige Versionen des Cover-Artworks und der Spielwelt-Karte als kostenloser Download bereit. Kurz nach dem Launch soll es über den Store außerdem physische Versionen der Karte als Poster geben.