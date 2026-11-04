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"GTA VI": Voraus-Download startet am 10. November

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Aktualisiert
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2 min
Auf den Festspeichern müssen 212 Gigabyte Speicherplatz verfügbar sein
©Rockstar Games, APA, dpa-tmn
Noch knapp zwei Wochen bis zum Start von "GTA VI" am 19. November. Wer nicht mit allen anderen in der Downloadwarteschlange verharren will, kann ab dem 10. November die Spieldateien bereits im Voraus auf seine Playstation 5 oder Xbox Series X&S laden. Angesichts der laut Publisher Rockstar rund 212 Gigabyte an Daten ist das Voraus-Laden wohl der sicherste Weg, um pünktlich loszulegen.

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Hier die wichtigsten Informationen zusammengefasst:

Wer das Spiel nicht über die Onlineshops vorbestellt hat, findet laut Rockstar ab dem 12. November auch im stationären Handel sogenannte Code-in-a-Box-Versionen von "GTA VI". Also Hüllen mit ausgedrucktem Downloadcode.

PC-Spieler müssen sich weiter gedulden. Ein offizieller Verkaufstermin wurde von Publisher Rockstar bisher nicht genannt. Es kursieren lediglich Gerüchte, dass es bis Jahresmitte 2027 eine PC-Version geben soll. Erfahrungsgemäß dauert es mindestens einige Monate bis nach dem Launch der Konsolenversion. Bei "GTA V" vergingen allerdings 19 Monate bis zum Erscheinen der PC-Version.

Für Fans von Box-Versionen, die sich nicht in den Markt der teils ziemlich teuren Sonder- und Sammlereditionen stürzen wollen, gibt es gute Nachrichten. Ab dem 19. November stehen auf der Rockstar-Website druckfertige Versionen des Cover-Artworks und der Spielwelt-Karte als kostenloser Download bereit. Kurz nach dem Launch soll es über den Store außerdem physische Versionen der Karte als Poster geben.

HANDOUT - Preload von GTA VI ab dem 10. November: Je nach Plattform kann bereits ab Mitternacht mit dem Herunterladen der bis zu 212 GB umfassenden Spieldateien begonnen werden. (zu dpa: ««GTA VI»: Vorab-Download startet am 10. November») Foto: Rockstar Games/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

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