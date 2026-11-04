"GTA VI": Voraus-Download startet am 10. November

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Hier die wichtigsten Informationen zusammengefasst:
Wer das Spiel nicht über die Onlineshops vorbestellt hat, findet laut Rockstar ab dem 12. November auch im stationären Handel sogenannte Code-in-a-Box-Versionen von "GTA VI". Also Hüllen mit ausgedrucktem Downloadcode.
PC-Spieler müssen sich weiter gedulden. Ein offizieller Verkaufstermin wurde von Publisher Rockstar bisher nicht genannt. Es kursieren lediglich Gerüchte, dass es bis Jahresmitte 2027 eine PC-Version geben soll. Erfahrungsgemäß dauert es mindestens einige Monate bis nach dem Launch der Konsolenversion. Bei "GTA V" vergingen allerdings 19 Monate bis zum Erscheinen der PC-Version.
Für Fans von Box-Versionen, die sich nicht in den Markt der teils ziemlich teuren Sonder- und Sammlereditionen stürzen wollen, gibt es gute Nachrichten. Ab dem 19. November stehen auf der Rockstar-Website druckfertige Versionen des Cover-Artworks und der Spielwelt-Karte als kostenloser Download bereit. Kurz nach dem Launch soll es über den Store außerdem physische Versionen der Karte als Poster geben.
HANDOUT - Preload von GTA VI ab dem 10. November: Je nach Plattform kann bereits ab Mitternacht mit dem Herunterladen der bis zu 212 GB umfassenden Spieldateien begonnen werden. (zu dpa: ««GTA VI»: Vorab-Download startet am 10. November») Foto: Rockstar Games/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++