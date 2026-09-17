Heidi Klum lud ins Hofbräuhaus

Mit etwas Verspätung erschien dann auch Klums Model-Kollegin Naomi Campbell (56). Sie war von RTL, wo das "HeidiFest" in diesem Jahr übertragen wird, als DJane angekündigt worden - und posierte mit Klum und der gemeinsamen Model-Kollegin Nadja Auermann für die Fotografen. Da hatte Klum sogar noch Zeit, sich umzuziehen und das gelbe gegen ein weißes Dirndl zu tauschen.

Und was ist mit dem zweiten angekündigten internationalen Top-Star? "Pussycat Dolls"-Frontfrau Nicole Scherzinger? "Das wissen wir nicht", sagte eine Sprecherin der Veranstaltung. Keine Spur von der 48-Jährigen, als die Gäste aufgerufen wurden, ihre Plätze einzunehmen und die Presse dazu, den Innenhof des Hofbräuhauses zu verlassen.

Einiges los war trotzdem. Viele Kandidatinnen aus Klums Show "Germany's Next Topmodel" wie Gina-Lisa Lohfink oder Larissa Marolt liefen über den Roten Teppich, dazu Ballermann-Star Isi Glück und die Sängerinnen Sarah Engels und Vicky Leandros. Klum sprach darüber, wie gern sie bayerisches Essen mag und warum ihr (erstes) Dirndl nach einem roten Outfit im vergangenen Jahr nun gelb war: "Ein bisschen wie Belle aus 'Die Schöne und das Biest'."