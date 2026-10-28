Liam Neeson: Fahre auf Highway nie über 93 km/h

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Hollywoodstar Liam Neeson ist kein Fan von Autos und fährt auch nie so richtig schnell. "Wenn ich in meinem Auto sitze und auf dem Highway mit Höchstgeschwindigkeit fahre, komme ich vielleicht auf 58 Meilen pro Stunde (rund 93 km/h)", sagte der 74-Jährige dem US-Magazin "People". "Ich habe keine Ahnung von Autos. Ich interessiere mich nicht für Autos." In seinem neuen Film "The Mongoose" liefert er sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei quer durchs Land.
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Das rasante Fahren für die Aufnahmen überließ er jedoch einem Stuntteam, wie Neeson erzählte. "Ich habe einiges selbst gemacht, aber es war sozusagen geschummelt. Auf jeden Fall nicht bei hoher Geschwindigkeit."
Der gebürtige Nordire spielte unter anderem in Steven Spielbergs "Schindlers Liste" sowie in Action-Filmen wie "96 Hours" mit. Vergangenes Jahr brachte er gemeinsam mit "Baywatch"-Ikone Pamela Anderson den Kult-Klamauk "Die nackte Kanone" mit einer Fortsetzung zurück ins Kino.