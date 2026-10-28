Liam Neeson: Fahre auf Highway nie über 93 km/h

Das rasante Fahren für die Aufnahmen überließ er jedoch einem Stuntteam, wie Neeson erzählte. "Ich habe einiges selbst gemacht, aber es war sozusagen geschummelt. Auf jeden Fall nicht bei hoher Geschwindigkeit."

Der gebürtige Nordire spielte unter anderem in Steven Spielbergs "Schindlers Liste" sowie in Action-Filmen wie "96 Hours" mit. Vergangenes Jahr brachte er gemeinsam mit "Baywatch"-Ikone Pamela Anderson den Kult-Klamauk "Die nackte Kanone" mit einer Fortsetzung zurück ins Kino.