Noah Wyle zum "Sexiest Man Alive" gekürt

Seine Frau Sara habe sich sehr darüber gefreut, dass dies ein gutes Licht auf ihren Geschmack werfe, erzählte er schmunzelnd. "Aber sie hält mich auch für einen guten Kerl" und finde es gut, "die Art von Vater, die ich bin, die Art von Ehemann, die ich bin", anzupreisen.

Wyle feierte zuletzt große Erfolge mit der Hauptrolle in der Krankenhausserie "The Pitt". Er spielt den Chefarzt Michael "Robby" Robinavich in einer Notaufnahme in der US-Stadt Pittsburgh. Die Serie wurde wiederholt ausgezeichnet, auch Wyle gewann eine Reihe wichtiger Fernsehpreise als bester Hauptdarsteller.

Damit knüpft er an seinen großen Durchbruch in den 1990er Jahren an: Damals spielte er eine Hauptrolle in der Krankenhausserie "Emergency Room - Die Notaufnahme", kurz "ER" - an der Seite von niemand Geringerem als George Clooney.

"People" erinnerte nun daran, dass Wyle in dieser Zeit gemeinsam mit Clooney und zwei weiteren Co-Stars der Serie schon einmal unter der Schlagzeile "The Sexy Men of ER" ("Die sexy Männer von ER") auf der Titelseite war. Clooney wurde später zweimal zum Sexiest Man Alive gekürt. "Doch Wyle? Irgendwie haben wir ihn davonkommen lassen", schrieb das Magazin nun.

"People" vergibt den Titel jährlich seit 1985. Erster Preisträger war der Schauspieler Mel Gibson. Im vorigen Jahr fiel die Wahl auf den britischen Schauspieler Jonathan Bailey.

Vor Bailey wurden dessen Schauspielkollegen John Krasinski ("A Quiet Place"), Patrick Dempsey ("Grey's Anatomy"), Chris Evans ("Captain America: The First Avenger"), Paul Rudd ("Ant-Man"), Michael B. Jordan ("Black Panther") und der Musiker John Legend ("All of Me") als "Sexiest Man Alive" ausgezeichnet.

Vier Männer haben den Titel im Laufe der Jahre bereits zweimal erhalten: neben Clooney auch Brad Pitt, Johnny Depp und Richard Gere. Viele von ihnen reagierten mit Humor auf die Auszeichnung, die wohl selbst von den Verleihern nicht ganz ernst gemeint ist.