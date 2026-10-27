Hohe Cholesterinwerte bei Kindern: Was Eltern wissen sollten

Familiäre Hypercholesterinämie (FH) lautet in diesem Fall die Diagnose. Das Portal "gesund.bund.de" verweist auf Schätzungen, nach denen etwa 3 von 1.000 Menschen von der Fettstoffwechselstörung betroffen sind.

Bei ihnen ist aufgrund eines Gendefekts der Spiegel des "schlechten" LDL-Cholesterins zu hoch. Meist mangelt es in ihrem Körper an Andockstellen, über die das LDL-Cholesterin den Weg in die Zellen findet. Die Folge: Es bleiben größere Cholesterinmengen im Blut zurück, wie das Portal "gesundheitsinformation.de" erklärt.

Mit der Zeit können sich diese Blutfette in den Wänden der Blutgefäße ablagern. Dann fließt weniger Blut durch die Gefäße, was mit der Zeit das Risiko für einen Herzinfarkt erhöht, so die Stiftung Kindergesundheit. Tückisch: "Bei einer familiären Hypercholesterinämie beginnt diese Belastung bereits im frühen Kindesalter", wie die Experten schreiben. Und egal in welchem Alter: Zu hohe Cholesterinwerte spürt man selbst nicht.

Um eine FH festzustellen, reicht der gemessene LDL-Wert allein im Blut nicht aus. Denn erhöhte Cholesterinwerte können auch andere Ursachen haben. Bei der Diagnostik kommt es also auch auf die persönliche Krankheitsgeschichte des Kindes und auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Familie an. Mitunter sind auch genetische Untersuchungen sinnvoll.

Eine familiäre Hypercholesterinämie kann übrigens zwei Formen haben:

Um die erhöhten Cholesterinwerte zu senken, müssen Kinder in aller Regel Medikamente einnehmen. Bei einer biallelischen FH kann zusätzlich eine Blutreinigung, ähnlich wie bei einer Dialyse, sinnvoll sein. Dabei wird LDL-Cholesterin aus dem Blut entfernt. Ebenfalls wichtig ist ein gesunder Lebensstil mit einer ausgewogenen Ernährung und viel Bewegung.