König Charles tritt in Elton Johns Radioshow auf

In der einstündigen Folge soll unter anderem die zentrale Rolle der Musik für Charles' Wohltätigkeitsorganisation "The King's Trust" hervorgehoben werden. Die Organisation feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Aufgenommen wurde die Show bereits im Oktober im Londoner Stadtteil Battersea.

Der König sprach dabei von einer "Gelegenheit, die ich mir nicht entgehen lassen konnte". Musik habe schon immer im Mittelpunkt des "King's Trust" gestanden, sagte der Monarch laut Mitteilung. Elton John (79) gab demnach an, viel aus dem Gespräch mit Charles gelernt zu haben.

In einem mit dem Song "Rocket Man" untermalten Trailer zur Show ist zu sehen, wie die beiden entspannt plaudern und gemeinsam lachen. Darin spricht Elton John von "einem ganz besonderen Gast" seiner Sendung. Dabei soll es auch um gemeinsame Erinnerungen gehen, kündigte er an.

Elton John sei über all die Jahre zu einem "wahren nationalen Kulturgut" geworden, sagte Charles zudem der Nachrichtenagentur PA zufolge in der Sendung. Demnach scherzen die beiden daraufhin, inzwischen alt genug zu sein, um demnächst bei der BBC-Antiquitätensendung "Antiques Roadshow" auftreten zu können.

In der Show sind den Angaben nach nicht nur Lieblingssongs der beiden zu hören, sie blicken auch auf verschiedene Musiker, die zu Beginn ihrer Karriere Unterstützung vom "King's Trust" erhalten hatten, darunter die britische Rockband Muse. Auf der Playlist steht zudem die britische R&B- und Pop-Sängerin Raye, deren Fan Charles ist.