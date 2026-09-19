ABO

Peter Petrel gestorben: Deutscher Schlagerstar wurde 86

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Peter Petrel wurde 86 Jahre alt
©APA/APA/dpa/Markus Scholz
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Der deutsche Schlagersänger Peter Petrel ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das bestätigte ein Vertrauter der Familie. Zuvor hatte die "Bild" berichtet. Demnach starb Petrel am Freitag im Kreis seiner Familie in seiner Wahlheimat Koblenz.

von

News auf Google bevorzugen

"Peter schlief ganz friedlich ein", zitiert die "Bild" die Ehefrau des Musikers. "Vorher konnte er sich noch von seinem Sohn telefonisch verabschieden. Es war ganz harmonisch und er hatte keine Schmerzen."

Petrel wurde am 14. April 1940 im thüringischen Bad Frankenhausen als Peter Sauer geboren. Bekannt wurde er zunächst unter anderem als Jazz-Sänger. Seinen größten Hit landete Petrel allerdings als Schlagersänger. Zusammen mit Jeannie McKinley als Duo Windows belegte er mit "How Do You Do?" 1972 Platz 1 der deutschen Charts.

Auch als Solokünstler und mit der Hamburger Rentnerband war Petrel erfolgreich. Mit ihr hatte er den Hit "Hamburger Deern", eine deutsche Coverversion des Liedes "Liverpool Lou" von The Scaffold.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Biermann wird am 15. November 90 Jahre alt
News
"Mensch, misch' dich ein": Biermann mit neuen Liedern
++ ARCHIVBILD ++ Jan Böhmermann wirbelte mit "ZDF Magazin Royale" einigen Staub auf
Schlagzeilen
Böhmermann hört mit "ZDF Magazin Royale" auf
Miley Cyrus ist mit einem neuen Album am Markt
News
Zuckerwatte und Düsternis: Neues Album von Miley Cyrus
Der Kodex Azcatitlan erzählt die Geschichte des Volkes der Mexica
Technik
Aztekenkodex kehrt als Leihgabe von Paris nach Mexiko zurück
Brigitte Bardots Schätze kommen unter den Hammer
Schlagzeilen
Von Maria bis Robbe: Bardots Besitz wird versteigert
Deutscher Schauspieler sieht große Unterschiede bei US-Dreharbeiten
Schlagzeilen
Lars Eidinger von "Superman"-Dreh in den USA begeistert
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER