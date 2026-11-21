Der Weihnachtsklassiker "Kevin - Allein zu Haus" kam vor gut 35 Jahren in die Kinos. In dem Streifen vergisst eine US-Familie bei der Abreise in den Weihnachtsurlaub nach Europa ihren jüngsten Sohn, der sich daraufhin allein gegen Einbrecher wehren muss und ihnen alle möglichen Fallen stellt. Hauptdarsteller Culkin wurde über Nacht zum Kinderstar. Chris Columbus führte nach dem Drehbuch von John Hughes Regie. Der Regisseur war auch bei der Fortsetzung "Kevin - Allein in New York" (1992) wieder an Bord.

Es folgten weitere "Home Alone"-Verfilmungen, aber ohne Culkin. Zuletzt gab es 2021 beim Streamingdienst Disney+ eine Neuverfilmung des Stoffs. In "Nicht schon wieder allein zu Haus" (Original: "Home Sweet Home Alone") wurde die Hauptfigur mit dem Namen Max von Archie Yates verkörpert. In den vergangenen Jahren war der Weihnachtsklassiker von 1990 in Deutschland oft Quotensieger in der Heiligabend-Primetime.

Culkin, inzwischen zweifacher Vater, hatte sich im vorigen Jahr mit einer Story-Idee für eine mögliche Fortsetzung zu Wort gemeldet. "Ich bin entweder Witwer oder geschieden. Ich ziehe ein Kind groß", sagte der Schauspieler laut dem Promiblatt "People" bei einem Auftritt in Kalifornien anlässlich des Jubiläums des Films. Demnach arbeite er wahnsinnig viel und schenke seinem Kind nicht genug Aufmerksamkeit. Er werde zur Strafe von dem Sprössling aus dem eigenen Haus ausgesperrt. Anstelle der Einbrecher aus dem ersten Teil würden nun Fallen für ihn ausgelegt.