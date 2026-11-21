Hoekstra wollte sich nicht dazu äußern, für wie wahrscheinlich er eine Einigung oder ein Scheitern der Konferenz hält. Die EU jedenfalls werde ihr "Äußerstes" geben und "nicht so leicht aufgeben". "Und gleichzeitig gilt: Wenn wir die Messlatte nicht erfüllen, dann ist die Messlatte eben nicht erfüllt und es gibt keinen Deal", fügte der EU-Kommissar hinzu.

Obwohl die 31. UN-Klimakonferenz (COP31) am Freitagabend enden sollte, wurde am Samstag immer noch um einen Beschlusstext gerungen, der im Plenum verabschiedet werden kann.

Die EU und andere Staaten hatten entschieden kritisiert, dass in dem am Donnerstagnachmittag veröffentlichten überarbeiteten Beschlussentwurf das Bekenntnis zum globalen Ausstieg aus den fossilen Energieträgern nicht mehr enthalten war. Damit würde die Konferenz hinter dem Stand von 2023 zurückbleiben, als bei der COP28 in Dubai erstmals ein ausdrückliches Bekenntnis zur Abkehr von Kohle, Öl und Gas gelungen war.