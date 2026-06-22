Jenseitige Männer-WG mit Manuel Rubey und Simon Schwarz

"Halbweg" (AT): Simon Schwarz und Manuel Rubey als unfreiwillige Villa-WG - Dreharbeiten zu neuer ORF-Komödie mit u. a. auch Oliver Rosskopf, Caroline Frank und Jutta Fastian in weiteren Rollen - Eine Villa zum Vorzugspreis - und bald ist klar, warum, denn der frühere Besitzer ist erst auf dem "Halbweg" (AT) hinaus! Die Mission beim Hauskauf steht: Durch die Renovierung des abgewohnten Anwesens soll das drohende Ehe-Aus des von Manuel Rubey verkörperten Architekten Stefan verhindert werden. Bei den seit Dienstag, dem 16. Juni 2026, laufenden Dreharbeiten zu einer neuen ORF-Komödie muss er allerdings bald feststellen, dass er nicht allein in dem Haus lebt. Der spärlich bekleidete Geist des verstorbenen Vorbesitzers in Form von Simon Schwarz setzt alles daran, seinen neuen, unerwünschten Mitbewohner so schnell wie möglich loszuwerden - bis eine unerwartete Wendung beide lehrt, was wirklich zählt. Noch bis voraussichtlich Mitte Juli 2026 stehen für den von Olivia Retzer inszenierten Spielfilm nach einem Drehbuch von Sophia Sixta und Nora Bacher in Wien neben Manuel Rubey und Simon Schwarz u. a. auch Oliver Rosskopf, Caroline Frank, Emilia Leytner, Jutta Fastian, Zeynep Buyraç und Aleksandar Petrovic vor der Kamera. "Halbweg" (AT) soll 2027 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein. - Im Bild (v.li.): Manuel Rubey, Regisseurin Olivia Retzer, Simon Schwarz. Foto: ORF/Lotus-Filmproduktion/Felix Vratny. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe. Kontakt: foto@orf.at