Jamie Oliver verweigerte Oasis-Sänger Schinkensandwich

Oliver habe den Sänger allerdings vertrieben. "Hau ab, ich bringe gerade meine Kinder ins Bett", habe er ihm zugerufen. Der Koch sagte der Zeitung zugleich, er sei mit Oasis aufgewachsen und möge die Band. Seine Wege hätten sich oft mit der Band gekreuzt. Auch auf der Oasis-Comeback-Tour sei er 2025 zu Gast gewesen.