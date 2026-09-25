Met in New York verschenkt Tausende Gratis-Eintrittskarten

Pro Spielsaison will das kurz auch Met genannte Opernhaus in Zusammenarbeit mit dem Stadtrat über eine Lotterie 70.000 Eintrittskarten an Bewohner der US-Ostküstenmetropole verteilen. Normalerweise kostet nur etwa ein Drittel der Karten weniger als 100 US-Dollar (knapp 88 Euro). Gratis-Karten soll es für alle Bereiche geben, außer für Stehplätze.

Kunst sollte nicht denen vorbehalten sein, die sie sich leisten könnten, sagte Mamdani. "Alle New Yorker sollten die Möglichkeit haben, in diesen Sitzen zu sitzen, diese Stimmen zu hören und diese Bühne zu erleben, egal was sie auf dem Konto haben."

Die im Lincoln Center im Stadtbezirk Manhattan angesiedelte Metropolitan Opera gehört zu den berühmtesten Opernhäusern der Welt. Mamdani hat zudem kostenlose oder ermäßigte Eintrittskarten etwa für Broadway-Shows oder das Tennisturnier US Open angekündigt.