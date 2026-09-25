Illustrator will seinen Grüffelo nicht auf Oktoberfest sehen

Er habe lange versucht, künstliche Intelligenz zu ignorieren, "aber jetzt kann ich das nicht mehr", sagte der deutsche Illustrator, der seit vielen Jahren in London lebt. "Ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen, auch wenn ich keine Lust darauf habe. Die Verlage müssen etwas dagegen unternehmen."

Das Bilderbuch "Der Grüffelo" wurde im Jahr 1999 zum weltweiten Bestseller. Geschrieben wurde es von der britischen Kinderbuchautorin Julia Donaldson. Seither begeistert die Geschichte rund um das Monster mit den auffälligen Zähnen und der grünen Warze auf der Nasenspitze Kinder auf der ganzen Welt. 2004 folgte die Fortsetzung "Das Grüffelokind". Mehr als 20 Jahre später erschien nun ein dritter Band, "Die Grüffelo-Oma".

Auf die Frage, warum es jetzt die Fortsetzung gibt, sagte Scheffler, dies sei eigentlich eine Frage an die Autorin. "Ich hatte nie vor, noch eine Fortsetzung zu machen. Aber Julia hatte schon länger darüber nachgedacht. Es war jetzt wohl ein kreativer Impuls. Druck vom Verlag gab es jedenfalls nicht, und am Geld kann es sicher auch nicht liegen."