Hollywood-Star Sharon Stone kommt zum "GNTM"-Finale

Nachdem Klum (52) jahrelang nur weibliche Nachwuchsmodels gesucht hat, sind inzwischen auch männliche Kandidaten dabei. Das Finale der Model-Show findet dieses Jahr erstmals nicht in Deutschland, sondern in Los Angeles statt. Ein "Finale mit echtem Hollywood-Glamour" kündigt der Sender Anfang des Jahres an. Los Angeles ist die Wahlheimat von Moderatorin Klum, die dort mit ihren vier Kindern und ihrem Mann, dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz, lebt.

Sharon Stone (68) war vor über 30 Jahren mit ihrer Rolle in dem Erotik-Thriller "Basic Instinct" weltberühmt geworden. Es folgten Filme wie "Casino", "Catwoman" oder "The Disaster Artist". Die Schauspielerin stand zudem für die dritte Staffel des gehypten Teenager-Dramas "Euphoria" vor der Kamera. Inzwischen ist Stone auch als Malerin und als Autorin tätig.