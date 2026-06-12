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Ariana Grande verbietet Trump-Regierung Nutzung ihrer Musik

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Ariana Grande will nichts mit "abscheulichem Schwachsinn" zu tun haben
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Die US-Popsängerin Ariana Grande hat die Regierung von Präsident Donald Trump aufgefordert, ihre Musik nicht länger für politische Zwecke zu nutzen. Auslöser ist ein in dieser Woche veröffentlichtes Video des Weißen Hauses auf der Plattform TikTok zur Einwanderungspolitik, das mit Grandes Lied "Bye" aus dem Jahr 2024 unterlegt ist. Darin ist zu sehen, wie Bundesbeamte Menschen festnehmen und ihnen Handschellen anlegen.

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"Bitte verwenden Sie meine Musik niemals in Verbindung mit diesem barbarischen, unmenschlichen und abscheulichen Schwachsinn", schrieb die Grammy-Preisträgerin am Donnerstag in einem Kommentar unter dem Beitrag. Das Weiße Haus reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Aus dem Umfeld der Sängerin verlautete, ihr Team prüfe, wie die Musik so schnell wie möglich aus dem Clip entfernt werden könne. Grande hatte die Trump-Regierung bereits im vergangenen Jahr kritisiert. Das Kommunikationsteam des Präsidenten veröffentlicht auf Social Media häufig kurze Videos mit bekannten Liedern, um für Trumps Politik zu werben. Dazu gehörten in der Vergangenheit unter anderem Beiträge über das harte Vorgehen gegen illegale Einwanderung, US-Militäreinsätze gegen den Iran sowie die Festnahme des damaligen venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 09: Ariana Grande attends the AFI Awards Luncheon at the Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 09, 2026 in Los Angeles, California. Monica Schipper/Getty Images/AFP (Photo by Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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