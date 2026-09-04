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George Clooney war bei seiner Schwester, als sie starb

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George Clooney war bei seiner Schwester, als sie starb
©Afp, APA, TIZIANA FABI
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George Clooney hat in bewegenden Worten über den Krebstod seiner Schwester und seine letzten Momente mit ihr gesprochen. "Meine Schwester, der ich sehr nahestand, erkrankte vergangenes Jahr an Krebs und starb sehr schnell", sagte der 65-Jährige während einer Gesprächsrunde bei den Filmfestspielen in Venedig. "Und ich war bei ihr, als sie starb. Da war dieses Gefühl, bei ihr zu sein, ihre Hand zu halten, als sie starb, und zu begreifen, wie vergänglich das alles ist."

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"Es war erst vor wenigen Minuten, dass sie und ich noch kleine Kinder waren", führte er weiter aus. "Vor wenigen Minuten hielten wir uns noch als kleine Kinder an den Händen."

Die Zeit vergehe so schnell, sagte Clooney. "Und deshalb müssen wir nichts als Freude finden. (...) Man muss nach Freude suchen, und man muss sie einfordern, und man muss sicherstellen, dass man sie von sich selbst einfordert."

"Ich weiß nicht, was nach dem Tod passiert. Niemand, den ich kenne, ist bisher zurückgekommen und hat mir genau erzählt, wie es abläuft. Also kenne ich dieses Leben, und für dieses Leben muss man nach Freude suchen, und man muss versuchen, sie auch für seine Familie und seine Freunde zu finden. Das ist es, woran ich glaube."

Clooneys Schwester Adelia "Ada" Zeidler starb im Dezember 2025. Er hat keine weiteren Geschwister.

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