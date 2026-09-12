Gary Oldman wünscht sich Jack Lowden als neuen James Bond

"Ein Teil des Rezepts für Bond ist, dass er ironisch sein und amüsiert wirken muss", sagte Schauspiel-Routinier Oldman weiter. "Und Jack Lowden hat diese Qualitäten."

Gerüchten zufolge ist die Entscheidung darüber gefallen, wer nach Daniel Craig den Geheimagenten James Bond auf der Leinwand verkörpern soll. Filmfans in aller Welt fiebern dieser Casting-Entscheidung schon seit geraumer Zeit entgegen. In den vergangenen Monaten hatten viele Namen die Runde gemacht, darunter Aaron Taylor-Johnson, Tom Holland, Harris Dickinson, Jacob Elordi und Kingsley Ben-Adir.

Seit dem letzten Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" aus dem Jahr 2021 hat das Filmstudio Amazon MGM die künstlerische Kontrolle über die Agentenfilm-Reihe übernommen. Beim nächsten Film wird der Kanadier Denis Villeneuve ("Dune") Regie führen, das Drehbuch kommt von "Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight.

Die beliebten James-Bond-Filme, die auf den Romanen von Ian Fleming basieren, haben seit ihrem Debüt im Jahr 1962 weltweit insgesamt mehr als sieben Milliarden Dollar (rund sechs Milliarden Euro) an den Kinokassen eingespielt.