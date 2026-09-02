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Dolly Partons Stern auf dem "Walk of Fame" beschädigt

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Dollys Hollywood-Stern wurde zu einem Ort der Trauer
©CARLY MACKLER, Getty Images North America, APA
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Unbekannte haben die Sternenplakette der kürzlich gestorbenen US-Sängerin Dolly Parton auf dem berühmten "Walk of Fame" in Hollywood beschädigt. Jemand habe einige der zum Andenken an die Künstlerin abgestellten Kerzen weggetreten und anscheinend mit einer Scherbe den Namen auf der Plakette zerkratzt, berichtete eine Frau in sozialen Medien. Die Beschädigungen waren auch in anderen Videos und auf Fotos im Netz zu sehen.

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Eine Sprecherin der Handelskammer Hollywoods bestätigte auf Anfrage einen Bericht des Portals "TMZ.com", dass die Plakette repariert werde. Die Arbeiten seien aber ohnehin geplant gewesen, weil die in den Boden eingelassene Platte bereits Risse aufgewiesen habe. Die neue Plakette solle am Freitag freigegeben werden. Auf Videos sind die Reparaturarbeiten zu sehen. Parton war 1984 gemeinsam mit Sylvester Stallone, ihrem Co-Star aus der Musical-Romanze "Rhinestone", auf dem "Walk of Fame" verewigt worden.

Die Country-Ikone ("Jolene", "Nine to Five", "I Will Always Love You") war am 25. August im Alter von 80 Jahren in Nashville gestorben.

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