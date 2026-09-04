Film über Beatrix und Spin-off der Serie "Máxima"

©APA, dpa, Carsten Rehder
Beatrix war von 1980 bis 2013 Königin der Niederlande, bis sie das Amt ihrem Sohn Willem-Alexander übergab: Nun ist ein Film über sie geplant. Er stammt aus dem Reich des Franchise "Máxima", einer Serie bei RTL+ und ZDF über die aus Argentinien stammende Frau von König Willem-Alexander.
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Außerdem soll es ein Spin-off der Serie "Máxima" geben, das sich unter anderem um Mabel Wisse Smit dreht, die Ehefrau von Willem-Alexanders Bruder Prinz Friso, der 2013 an den Folgen eines Ski- und Lawinenunfalls starb. Bei Prime Video und Sat.1 geht es bald in einer Serie um die Lebens- und Liebesgeschichte der schwedischen Königin Silvia. Seit dem Netflix-Hit "The Crown" über das Leben von Queen Elizabeth II. (sechs Staffeln zwischen 2016 und 2023) boomen royale Stoffe im Bewegtbildbereich in Europa.