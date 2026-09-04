ABO

US-Unternehmen eröffnet Wasserpark auf Privatinsel

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Herzstück des Wasserpark ist ein 52 Meter hoher Turm mit acht Rutschen
©Norwegian Cruise Line, APA, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Das US-Schiffsfahrtunternehmen Norwegian Cruise Line nimmt auf ihrer Bahamas-Privatinsel Great Stirrup Cay einen großen Wasserpark in Betrieb. Herzstück des Great Tides Waterpark sei ein 52 Meter hoher Turm mit acht Rutschen, teilt das Unternehmen mit. Offizielle Eröffnung ist am Freitag.

von

News auf Google bevorzugen

Unter anderem warten in dem Park auch noch Klippen zum Herunterspringen und ein Familienbereich mit Rutschen und Wasserspielen auf die Passagiere der anlegenden NCL-Schiffe, die für die Nutzung des Wasserparks extra zahlen müssen - ein Tagespass kostet laut Website ab rund 80 Euro.

NCL nutzt die 109 Hektar große Insel, die rund 220 Kilometer östlich von Miami im Atlantik liegt, seit 1977. Neben Baden an den Stränden und Pools des Eilands zählen eine Zipline und ein Schnorchelrevier zu den möglichen Aktivitäten. Mit Harvest Caye betreibt NCL vor Belize noch eine weitere Privatinsel. Auch die Konzerne Carnival (u. a. Princess Cruises, Carnival Cruise Line) und Royal Caribbean sowie MSC Cruises und Disney Cruise Line haben Privatinseln, die Mehrheit davon auf den Bahamas.

HANDOUT - Neben dem rund 52 Meter hohen Tidal Tower mit acht Rutschen bietet der Wasserpark von NCL auch einen Wasserspielbereich, eine Familienrutsche und Klippen zum Herunterspringen. (zu dpa: «US-Reederei eröffnet Wasserpark auf Privatinsel») Foto: Norwegian Cruise Line/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
.
Technik
Kritisches Manöver an "Bepicolombo" geglückt
90 Prozent der Menschen mit Fahrrad unterwegs
Reisen & Freizeit
100.000 Fahrgäste auf Fähren zwischen Lignano und Bibione
Preisverleihung fand in Zürich statt
Technik
Babyduft und Pissoir - Preis für kuriose Forschung
Der Pisco Sour ist das Nationalgetränk Perus
Gesundheit
Hemingway und der Graf: Fünf Städte und ihre Cocktails
CARE warnt vor Dürre und deren Folgen
Politik
NGO warnt vor humanitärer Krise durch El Niño
George Clooney war bei seiner Schwester, als sie starb
Schlagzeilen
George Clooney war bei seiner Schwester, als sie starb
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER