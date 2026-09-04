US-Unternehmen eröffnet Wasserpark auf Privatinsel

Unter anderem warten in dem Park auch noch Klippen zum Herunterspringen und ein Familienbereich mit Rutschen und Wasserspielen auf die Passagiere der anlegenden NCL-Schiffe, die für die Nutzung des Wasserparks extra zahlen müssen - ein Tagespass kostet laut Website ab rund 80 Euro.

NCL nutzt die 109 Hektar große Insel, die rund 220 Kilometer östlich von Miami im Atlantik liegt, seit 1977. Neben Baden an den Stränden und Pools des Eilands zählen eine Zipline und ein Schnorchelrevier zu den möglichen Aktivitäten. Mit Harvest Caye betreibt NCL vor Belize noch eine weitere Privatinsel. Auch die Konzerne Carnival (u. a. Princess Cruises, Carnival Cruise Line) und Royal Caribbean sowie MSC Cruises und Disney Cruise Line haben Privatinseln, die Mehrheit davon auf den Bahamas.