ABO

100.000 Fahrgäste auf Fähren zwischen Lignano und Bibione

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
90 Prozent der Menschen mit Fahrrad unterwegs
©APA, dpa, Thomas Warnack
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Der Fährdienst zwischen den norditalienischen Adria-Badeorten Lignano Sabbiadoro und Bibione erfreut sich zunehmender Beliebtheit. In diesem Jahr wurden bereits 100.000 Fahrgäste befördert. Mehr als 90 Prozent von ihnen hatten ein Fahrrad dabei, wie die Verkehrsbeauftragte der norditalienischen Region Friaul-Julisch Venetien, Cristina Amirante, am Freitag mitteilte. Auch bei österreichischen Touristen sei die Schiffsverbindung beliebt.

von

News auf Google bevorzugen

Der unter dem Namen XRiver betriebene Fährdienst verbindet die beiden Seiten des Flusses Tagliamento und ist vor allem für Urlauber interessant, die die Region mit dem Fahrrad erkunden. Der saisonale Betrieb wurde am 28. März aufgenommen und soll noch bis zum 1. November fortgesetzt werden. Unterstützt wird das Angebot von den Regionen Friaul-Julisch Venetien und Venetien sowie den Gemeinden Lignano Sabbiadoro und San Michele al Tagliamento. Betreiber ist die regionale Nahverkehrsgesellschaft TPL FVG.

Nach Angaben Amirantes wird die Verbindung insbesondere von Fahrradtouristen genutzt. Sie können damit das Radwegenetz rund um die beiden Badeorte besser nutzen, ohne den Fluss auf dem Straßenweg umfahren zu müssen. Die Fährverbindung ist damit Teil eines größeren Netzes von Radwegen und öffentlichen Verkehrsmitteln, das die touristisch geprägte Küstenregion besser miteinander verbinden soll.

Friauls Regionalregierung wertet die hohe Zahl der Fahrgäste als Zeichen dafür, dass die Kombination aus Fahrradtourismus und öffentlichem Nahverkehr zunehmend angenommen wird. Amirante verwies zugleich auf die Investitionen in das regionale Radwegenetz. Insbesondere der Ausbau der wichtigsten Radrouten sowie deren Verknüpfung mit Bus-, Bahn- und Schiffsverbindungen solle den Umstieg auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel erleichtern und zugleich die touristische Entwicklung der Region fördern.

Im vergangenen Jahr wurden auf den saisonalen Verbindungen insgesamt mehr als 115.000 Fahrgäste und 97.800 Fahrräder befördert. Für 2026 rechnet die Regionalregierung mit einer weiteren Zunahme der Nachfrage.

RIEDLINGEN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/dpa/Thomas Warnack

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
.
Technik
Kritisches Manöver an "Bepicolombo" geglückt
Preisverleihung fand in Zürich statt
Technik
Babyduft und Pissoir - Preis für kuriose Forschung
Der Pisco Sour ist das Nationalgetränk Perus
Gesundheit
Hemingway und der Graf: Fünf Städte und ihre Cocktails
CARE warnt vor Dürre und deren Folgen
Politik
NGO warnt vor humanitärer Krise durch El Niño
George Clooney war bei seiner Schwester, als sie starb
Schlagzeilen
George Clooney war bei seiner Schwester, als sie starb
Ebola-Impfstoff: Forschungen angekündigt
Technik
Studien für Impfstoff gegen Ebola-Variante im November
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER