ABO

Fernandes gibt Unterlassungserklärung gegenüber Tochter ab

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Moderatorin darf nichts Privates über Tochter sagen
©APA, dpa, Annette Riedl
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Die Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes hat nach Angaben der Anwälte ihrer Tochter eine Unterlassungserklärung abgegeben. Damit verpflichte sie sich, bestimmte Sachverhalte aus der Privatsphäre der 14 Jahre alten Tochter nicht erneut öffentlich zu machen, teilten die Anwälte am Mittwoch mit. Die Tochter habe in der Vergangenheit und aktuell mehrfach ausdrücklich darum gebeten.

von

News auf Google bevorzugen

Die 14-Jährige wollte, dass persönliche Angelegenheiten und Details aus ihrem Privatleben nicht zum Gegenstand öffentlicher Erzählungen ihrer Mutter gemacht würden, hieß es in der Mitteilung. Mit der Unterlassungserklärung werde dieser ausdrücklich geäußerte Wunsch nun endlich respektiert.

Fernandes teilte über ihr Management am Donnerstag mit, die Pressemitteilung der Anwälte ihrer Tochter stelle "den Sachverhalt leider komplett sinnentstellt, ohne den dazugehörigen Kontext und verkürzt dar". Weiter teilte sie mit: "Nach wie vor finde ich, dass dieser Themenkomplex nicht in die Öffentlichkeit gehört. Daher werde ich mich hierzu aktuell nicht weiter äußern." Sie kritisierte, dass ihrer Meinung nach "mithilfe von anwaltlichen Pressemitteilungen" gegen sie gearbeitet und die Öffentlichkeit gesucht werde.

Fernandes richtet seit einiger Zeit öffentlich Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen, über die zuerst der "Spiegel" berichtet hatte. Sie wirft ihm neben körperlichen Übergriffen vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Dabei geht es nicht um Deepfakes. Ihre Vorwürfe hatten eine breite Debatte über sexualisierte Gewalt im Internet und Demonstrationen in mehreren deutschen Städten ausgelöst. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Gehör vo Seelöwen im Test
Technik
Forscher testen Hörvermögen von Seelöwen und Seebären
++ ARCHIVBILD ++ Boxweltmeister Klitschko und US-Schauspielerin Hayden Panettiere 2010
Schlagzeilen
Klitschko darf Panettieres Nachlass für Tochter verwalten
Sophie Adenot ist zurück auf der Erde
Technik
Vier Astronauten von der ISS zur Erde zurückgekehrt
Junge Frau arbeitet an einem Laptop
Technik
Microsoft 365 Family: OneDrive-Speicher schrumpft von sechs auf zwei Terabyte
Muskelmasse benötigt auch im Ruhezustand mehr Kalorien als Fettmasse
Gesundheit
Was es mit dem Hormonbauch auf sich hat
Das Alexa Tablet gibt es auch mit einer Display-Diagonale von 8 Zoll
Technik
Amazon stellt neue Tablets auf Android-System um
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER