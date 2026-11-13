FAA stoppt landesweit alle Abflüge in den USA

US-Verkehrsminister Sean Duffy nannte auf der Plattform X Kommunikationsprobleme im Flugkontrollsystem als Grund. Schon vor der Anordnung hatten behördliche Mitteilungen auf Störungen an mehreren Standorten der Flugsicherung hingewiesen.

Die Anweisung kam vom Führungszentrum der FAA-Flugsicherung, das den gesamten Luftraum über den USA koordiniert. Darin werden alle Fluglinien aufgefordert, startende Maschinen aus Sicherheitsgründen am Boden zu halten, bis die Behörde Entwarnung gibt.