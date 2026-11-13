FAA stoppt landesweit alle Abflüge in den USA
Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat am Freitag einen landesweiten Flugstopp verhängt. Geplante Abflüge bleiben bis auf Weiteres am Boden, ankommende internationale Flüge werden von Fall zu Fall geprüft.
In den USA geht vorerst kein Flugzeug mehr in die Luft. Die Bundesluftfahrtbehörde FAA hat am Freitag einen landesweiten Flugstopp verhängt und die seltene Maßnahme mit „außergewöhnlichen Umständen“ und Sicherheitsgründen begründet. Geplante Abflüge bleiben bis auf Weiteres am Boden. Ankommende internationale Flüge werden von Fall zu Fall geprüft.
Störungen im Funkverkehr der Flugsicherung
US-Verkehrsminister Sean Duffy nannte auf der Plattform X Kommunikationsprobleme im Flugkontrollsystem als Grund. Schon vor der Anordnung hatten behördliche Mitteilungen auf Störungen an mehreren Standorten der Flugsicherung hingewiesen.
Die Anweisung kam vom Führungszentrum der FAA-Flugsicherung, das den gesamten Luftraum über den USA koordiniert. Darin werden alle Fluglinien aufgefordert, startende Maschinen aus Sicherheitsgründen am Boden zu halten, bis die Behörde Entwarnung gibt.
Zuletzt stand der US-Flugverkehr 2023 still
Landesweite Flugstopps sind in den USA eine absolute Ausnahme. Zuletzt stoppte die FAA den Flugverkehr im Jänner 2023 im gesamten Land, damals wegen einer Panne in einem Warnsystem für Piloten. Davor stand der US-Luftverkehr nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 still.
Was das für Sie heißt
Wer in den nächsten Tagen einen Flug in die USA oder innerhalb der USA gebucht hat, sollte den Flugstatus direkt bei der Fluglinie prüfen. Auch Maschinen aus Europa können verspätet sein oder umgeleitet werden, weil ankommende Flüge nur im Einzelfall landen dürfen. Auf Flügen ab der EU gilt die Fluggastrechteverordnung: Bei einer Annullierung muss die Airline eine Umbuchung oder die Erstattung des Tickets sowie Betreuung anbieten.
Quellen
Federal Aviation Administration (FAA), Mitteilung der Flugsicherung vom 13. November 2026
US-Verkehrsministerium, Erklärung von Verkehrsminister Sean Duffy auf der Plattform X