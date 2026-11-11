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Meghans Vater schnitt sich Fußfessel ab - Deshalb nun Haft

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Markle war schon am Freitag festgenommen worden
©GETTY IMAGES NORTH AMERICA, APA, MIKE CARLSON, Getty Images North America
Der Vater von Herzogin Meghan, Thomas Markle, hat sich im Hausarrest seine elektronische Fußfessel abgeschnitten und ist erneut festgenommen worden. Der 82-Jährige habe sich das Überwachungsgerät um 1.45 Uhr Ortszeit in der Senioreneinrichtung in Florida, in der er derzeit lebt, abgeschnitten, teilte der stellvertretende Bundesstaatsanwalt in Kalifornien, Bill Essayli, mit.

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Bei einer anschließenden Gerichtsanhörung wurde entschieden, dass Markle ohne die erneute Aussicht auf Freilassung auf Kaution nun in Haft müsse, teilte das US-Justizministerium mit.

Markle war am Freitag festgenommen und wegen des mutmaßlichen Besitzes kinderpornografischen Materials angeklagt worden. Bei einem ersten Gerichtstermin in der Stadt Tampa in Florida wurde entschieden, dass Markle zurück in das Seniorenheim darf, in dem er derzeit lebt. Dort sollte er unter Hausarrest stehen und elektronisch überwacht werden. Die Anklageverlesung sollte zu einem späteren Zeitpunkt in Kalifornien stattfinden. Markle hatte sich zunächst vor Gericht nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Zuvor waren zwei Lagerräume in der Gegend von Los Angeles untersucht worden, die Markle seit fast zwei Jahrzehnten gemietet hatte. Bei der Durchsuchung dieser Lagerräume seien 78 Gegenstände entdeckt und in Gewahrsam genommen worden, darunter Bildmaterial und Bücher im Zusammenhang mit mutmaßlich missbrauchten Minderjährigen. Zuvor war auch schon auf den Philippinen belastendes Material aufgetaucht.

Meghan (45) hatte sich nach Bekanntwerden der Berichte "zutiefst bestürzt" gezeigt. Sie sei bereits 2018 von britischen Sicherheitsbehörden über "beunruhigende und verstörende Vorwürfe" gegen ihren Vater informiert worden, hatte die Frau von Prinz Harry Ende Oktober mitgeteilt. Sie hat seit langem ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater. Thomas Markle war 2018 nicht zur Hochzeit seiner Tochter in Großbritannien gereist. Stattdessen hatte ihr Schwiegervater, der damalige Thronfolger Charles, Meghan zum Altar geführt.

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