Melania Trump empfängt Vertreter Russlands und der Ukraine

"Ich bin auf dem Weg nach Washington. Dort stehen wichtige Treffen an", erklärte der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez am Mittwoch auf Facebook. "Wenn ihr der US-First-Lady Melania Trump eine einzige Botschaft übermitteln könntet, was würdet Ihr ihr sagen?", fügte er hinzu.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kündigte nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur TASS die Teilnahme von Dmitrijew und der russischen Menschenrechtsbeauftragten Jana Lantratowa an dem Treffen an, "vorausgesetzt, alle logistischen Vorkehrungen klappen". Melania Trumps Büro gab für 11.00 Uhr (Ortszeit, 17.00 Uhr MEZ) eine Rede der First Lady bekannt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte Melania Trump für ihre Rolle bei der Vereinbarung einer begrenzten Feuerpause in der südukrainischen Stadt Oleschky am Mittwoch mit einem nationalen Orden ausgezeichnet. "Hiermit verordne ich, dass der Orden der Fürstin Olga, Erste Klasse, an Melania Trump, First Lady der USA, verliehen wird", hieß es in einem auf der Website des ukrainischen Präsidenten veröffentlichten Dekret.

Das Dekret würdigte Melania Trumps "bedeutenden persönlichen Beitrag zur humanitären Unterstützung für die Ukraine sowie ihr aktives Engagement für Menschenrechte und Wohltätigkeit".

Im Oktober hatte die First Lady eine begrenzte Waffenruhe in der russisch besetzten ukrainischen Stadt Oleschky vermittelt, um einen humanitären Einsatz zu ermöglichen. Die Waffenruhe von Dienstag bis Sonntag vergangener Woche war die längste in dem seit gut viereinhalb Jahren andauernden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.

Die aus Slowenien stammende Melania Trump hatte sich außerdem mehrfach für die Rückkehr nach Russland verschleppter ukrainischer Kinder stark gemacht.

Für kommenden Dienstag und Mittwoch sind Dreiergespräche zwischen den USA, Russland und der Ukraine in Abu Dhabi geplant. Vertreter der drei Länder treffen sich am Dienstag und Mittwoch in dem Golfemirat. Die Verhandlungen sollen den seit Monaten stockenden Friedensbemühungen nach US-Angaben neuen Schwung verleihen. Die jüngste Annäherung von US-Präsident Trump an den russischen Präsidenten Wladimir Putin hatte in Kiew Befürchtungen aufkommen lassen, dass sich die USA von der Ukraine abwenden könnten.

Selenskyj führte am Mittwoch nach eigenen Angaben ein "ausführliches Gespräch" mit den beiden US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner. Die Verhandlungen müssten "mit voller Kraft vorangetrieben werden, um diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden", erklärte Selenskyj anschließend. "Die Ukraine ist bereit, die notwendigen Schritte zu unternehmen."

Am Donnerstag finden zudem in Brüssel Treffen zwischen Vertretern der EU, Großbritanniens, der NATO und der USA statt, die am Mittwoch begonnen hatten.