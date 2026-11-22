Den höchsten Preis erzielte eine Triumph Bonneville aus dem Jahr 1978, die für 577.000 Dollar versteigert wurde - mehr als das 50-Fache ihres ursprünglich angesetzten unteren Schätzwerts. Joel hatte das Motorrad anlässlich seines 150. ausverkauften Konzerts im berühmten Madison Square Garden geschenkt bekommen. Auch andere Maschinen erzielten überraschend hohe Preise, darunter eine Ducati von 1975 für 84.000 Dollar.

Die Auktion fand am Samstag im Javits Center in Manhattan statt. Der Erlös soll Joels gemeinnütziger Stiftung zugutekommen, die unter anderem musikalische Bildung, Gesundheitsprojekte und Umweltschutz unterstützt.