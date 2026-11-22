Sie berufen sich auf einen Bericht des US-amerikanischen Unterhaltungs-Nachrichtenmagazins "Entertainment Tonight". Zudem sollen mehrere Fotos die Trauung zeigen. Zur Echtheit der Bilder gibt es keine offizielle Bestätigung.

Für Cyrus, die ihren Durchbruch einst als Schauspielerin in der Disney-Serie "Hannah Montana" gefeiert hatte und danach eine erfolgreiche Musikerin wurde, wäre es die zweite Ehe. Sie war bereits zwischen 2018 und 2020 mit dem australischen Schauspieler Liam Hemsworth ("Die Tribute von Panem") verheiratet.

Die Verlobung mit Morando hatte sie Ende vergangenen Jahres bekanntgegeben. Mit dem Schlagzeuger der Band Liily war sie laut früheren eigenen Angaben damals bereits rund vier Jahre zusammen.

Bei der Hochzeit sollen nach den Medienberichten auch mehrere Prominente dabei gewesen sein - darunter Country-Star Billy Ray Cyrus, der Vater der Braut. Der Sänger der Band The Flaming Lips, Wayne Coyne, soll die Trauung vollzogen haben. Beim Ort der Hochzeit soll es sich um ein früheres Haus des 1998 gestorbenen Sängers Frank Sinatra handeln.