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Bericht: US-Actionstar Chuck Norris ins Spital eingeliefert

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Chuck Norris bei einer Filmpremiere im Jahr 2012
©Getty, AFP, APA, FRAZER HARRISON
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Der US-Schauspieler und Actionstar Chuck Norris ist laut einem Medienbericht in ein Krankenhaus auf Hawaii eingeliefert worden. Der 86-Jährige sei jedoch "guter Dinge", berichtete die Promi-Website "TMZ" am Donnerstag unter Berufung auf eine ungenannte Quelle. Ein Sprecher von Norris äußerte sich vorerst nicht. In dem Bericht war von einem nicht näher bezeichneten "Notfall" die Rede. Er habe sich auf der Insel Kauai ereignet, schrieb "TMZ".

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Norris hatte am 10. März seinen 86. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass veröffentlichte er in Online-Netzwerken ein Video, das ihn beim Boxen zeigt. Dazu schrieb er, in Anlehnung an die in den 2000er Jahren beliebten Chuck-Norris-Witze: "Ich werde nicht älter. Ich steige ein Level auf."

Der Kampfsportler spielte seit seinem Schauspieldebüt Ende der 1960er Jahre in einer Reihe von Actionfilmen mit. Zu einer Leinwandikone machte ihn sein Kampf mit dem Kung-Fu-Superstar Bruce Lee in dem Film "Die Todeskralle schlägt wieder zu" von 1972. Seinen bisher letzten Auftritt hatte er in "Agent Recon" von 2024.

HOLLYWOOD, CA - AUGUST 15: Actor Chuck Norris arrives at Lionsgate Films' "The Expendables 2" premiere on August 15, 2012 in Hollywood, California. Frazer Harrison/Getty Images/AFP (Photo by Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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