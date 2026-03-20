Bericht: US-Actionstar Chuck Norris ins Spital eingeliefert

Norris hatte am 10. März seinen 86. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass veröffentlichte er in Online-Netzwerken ein Video, das ihn beim Boxen zeigt. Dazu schrieb er, in Anlehnung an die in den 2000er Jahren beliebten Chuck-Norris-Witze: "Ich werde nicht älter. Ich steige ein Level auf."

Der Kampfsportler spielte seit seinem Schauspieldebüt Ende der 1960er Jahre in einer Reihe von Actionfilmen mit. Zu einer Leinwandikone machte ihn sein Kampf mit dem Kung-Fu-Superstar Bruce Lee in dem Film "Die Todeskralle schlägt wieder zu" von 1972. Seinen bisher letzten Auftritt hatte er in "Agent Recon" von 2024.