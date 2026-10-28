Infineon investiert 1,1 Milliarden Euro in Villach: Was die neue Chipfertigung bringt

Der Standort Villach in Kärnten bekommt eine Milliardeninvestition. Infineon investiert dort bis 2034 rund 1,1 Milliarden Euro und baut die nach Unternehmensangaben weltweit erste Großserienfertigung für Leistungshalbleiter aus Galliumnitrid, kurz GaN, auf 300-Millimeter-Wafern auf.

Angekündigt wurde das Projekt am 27. Oktober. Die Produktion soll bis Ende 2027 anlaufen, weitere Kapazitäten will Infineon je nach Nachfrage aufbauen. Die Europäische Kommission hat dafür eine staatliche Beihilfe von 319 Millionen Euro nach dem Europäischen Chips Act genehmigt.