Sommersaison im Tourismus auf Rekordkurs

"Insgesamt hatten wir damit seit Mai österreichweit 76,39 Mio. Nächtigungen in heimischen Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen, das sind um 3,0 Prozent mehr als im Zeitraum Mai bis September 2025", so Statistik-Austria-Direktorin Manuela Lenk in einer Aussendung. Das größte Nächtigungsplus in der bisherigen Sommersaison verzeichneten Vorarlberg (+4,6 Prozent), Wien (+4,4 Prozent) und Oberösterreich (+3,9 Prozent). Einen Rückgang bei den Nächtigungen gab es im Burgenland (-1,1 Prozent) und in Niederösterreich (-0,6 Prozent).