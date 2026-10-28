Sommersaison im Tourismus auf Rekordkurs

©APA, Themenbild, Barbara Gindl
Die Sommersaison im Tourismus steuert auf einen neuen Nächtigungsrekord zu. Im September stiegen die Übernachtungen in Österreich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,8 Prozent auf 12,97 Millionen, wie die Statistik Austria mit Verweis auf vorläufige Ergebnisse mitteilte. Die Zahl der Gästeankünfte erhöhte sich um 6,5 Prozent auf 4,39 Mio. Millionen, davon 2,96 Millionen Gäste aus dem Ausland und 1,43 Millionen aus dem Inland.
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"Insgesamt hatten wir damit seit Mai österreichweit 76,39 Mio. Nächtigungen in heimischen Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen, das sind um 3,0 Prozent mehr als im Zeitraum Mai bis September 2025", so Statistik-Austria-Direktorin Manuela Lenk in einer Aussendung. Das größte Nächtigungsplus in der bisherigen Sommersaison verzeichneten Vorarlberg (+4,6 Prozent), Wien (+4,4 Prozent) und Oberösterreich (+3,9 Prozent). Einen Rückgang bei den Nächtigungen gab es im Burgenland (-1,1 Prozent) und in Niederösterreich (-0,6 Prozent).