ABO

Sommersaison im Tourismus auf Rekordkurs

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
3 Prozent mehr Übernachtungen in der bisherigen Sommersaison
©APA, Themenbild, Barbara Gindl
Die Sommersaison im Tourismus steuert auf einen neuen Nächtigungsrekord zu. Im September stiegen die Übernachtungen in Österreich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,8 Prozent auf 12,97 Millionen, wie die Statistik Austria mit Verweis auf vorläufige Ergebnisse mitteilte. Die Zahl der Gästeankünfte erhöhte sich um 6,5 Prozent auf 4,39 Mio. Millionen, davon 2,96 Millionen Gäste aus dem Ausland und 1,43 Millionen aus dem Inland.

von

News auf Google bevorzugen

"Insgesamt hatten wir damit seit Mai österreichweit 76,39 Mio. Nächtigungen in heimischen Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen, das sind um 3,0 Prozent mehr als im Zeitraum Mai bis September 2025", so Statistik-Austria-Direktorin Manuela Lenk in einer Aussendung. Das größte Nächtigungsplus in der bisherigen Sommersaison verzeichneten Vorarlberg (+4,6 Prozent), Wien (+4,4 Prozent) und Oberösterreich (+3,9 Prozent). Einen Rückgang bei den Nächtigungen gab es im Burgenland (-1,1 Prozent) und in Niederösterreich (-0,6 Prozent).

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
AMS muss bestimmten Arbeitslosen Nachzahlungen leisten
Wirtschaft
AMS drohen Nachzahlungen von 135 Mio. Euro
Die Länder fordern ein Aus für die Flugabgabe
Wirtschaft
Landeshauptleute fordern Ende der Flugabgabe
Neuartiger Chip soll in Villach produziert werden
Wirtschaft
Infineon investiert 1,1 Mrd. Euro in Chip-Fabrik in Villach
Daniela Kolesa folgt im März 2027 nach 25 Jahren auf Leo Bauernberger
Reisen & Freizeit
Salzburger Land Tourismus erhält neue Geschäftsführerin
IHS-Chef Holger Bonin
Wirtschaft
KV-Verhandlungen: IHS-Chef für "differenzierte Abschlüsse"
Lithium-Eisenphosphat-Batteriezelle des chinesischen Herstellers CATL
Wirtschaft
Energiewende made in China? Das Problem mit den Batteriespeichern
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER