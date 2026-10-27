Salzburger Land Tourismus erhält neue Geschäftsführerin

Die 47-jährige Kolesa ist in Oberndorf bei Salzburg geboren und in Lochen im oberösterreichischen Innviertel aufgewachsen. Sie studierte internationale Betriebswirtschaft an der Universität Innsbruck, an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie der London School of Economics. Ab 2018 war sie Mitglied des erweiterten Managements des Wiener Tourismusverbandes Wien-Tourismus und dabei unter anderem für Destinationsentwicklung und -management verantwortlich. Außerdem oblag ihr das Stakeholdermanagement, die Zusammenarbeit mit der Stadt Wien und den touristischen Partnern und die Entwicklung der Tourismusstrategie der Stadt Wien.

Eigentümer der SLTG sind mit 48 Prozent die örtlichen Tourismusverbände, mit 41 Prozent das Land Salzburg, mit je drei Prozent die Arbeiter-, Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer und mit zwei Prozent die Stadt Salzburg. Die Stelle der Geschäftsführung wird turnusmäßig alle fünf Jahre ausgeschrieben.